Al Nicoletti il Forlì rimonta il doppio svantaggio e ferma sul pari lo United Riccione

Finisce in parità il derby tra United Riccione e Forlì. Due reti per parte, coi biancazzurri che gettano al vento il doppio vantaggio negli ultimi 10 minuti di gara. Mancano due giornate al termine del campionato e i riccionesi sono a +3 dalla zona playout, ci sono 3 squadre che li separano dalla parte rossa della classifica. Le ultime due sfide saranno contro Carpi (fuori, nel prossimo turno) e Mezzolara.

La partita

Il derby romagnolo fra Riccione è Forlì è una partita dai ritmi piuttosto bassi, sostanzialmente equilibrata, non troppo divertente nella quale però la qualità delle due formazioni emerge. Prima mezzora di gioco che corre via con pochissime azioni degne di essere raccontate, ci provano solamente, senza troppa convinzione, Lordkipanidze da una parte e Cognigni dall’altra. La partita subisce uno scossone solamente al 37’ quando Fornari incrocia la sua corsa con quella di Vassallo per il più classico degli sgambetti e lo atterra in area. E’ rigore. Lo stesso Vassallo va sul dischetto e realizza per il vantaggio biancazzurro.

Nella ripresa lo United Riccione sembra più convinto, rinfrancato dal vantaggio, il solito Lordkipanidze ci prova in un paio di occasioni e al 18’ veste i panni del rifinitore servendo al limite D’Antoni che con un preciso rasoterra batte De Gori per la rete del 2-0. Mokulu e Ferrrara, entrati per Vassallo e D’Antoni cercano il tris che però non arriva. Arriva invece la rete di Caprioni che approfittando di una serie di rimpalli e imprecisioni dello United Riccione in area di rigore trova il tocco che batte Pezzolato. Besea a 3’ dalla fine avrebbe la possibilità di chiudere la partita ma la sua conclusione è debole. Il Forlì chiude in avanti con la pressione di tutti gli effettivi e al primo minuto di recupero trova anche il tap-in vincente di Maini, servito dalla tre quarti per il pareggio 2-2. Al 50’ Scalini su punizione fa tremare il Nicoletti ma la palla è alta.

Tabellino

UNITED RICCIONE – FORLI’ 2-2

UNITED RICCIONE (352):

Pezzolato; Colacicchi, Syku, Scrosta; Contessa, Grancara, Bellini (33’st Besea), Abonckelet (11’st Benedetti), Lordkipanidze; Vassallo (15’st Mokulu), D’Antoni (26’st Ferrara).

A disp.: De Fazio, Artur, Gambino, Cuomo, Biguzzi. All.: Gori

FORLI’ (433): De Gori; Fornari (37’st Negrin), Morri, Maini, Rrapaj; Pari (13’st Varriale), Scalini, Ballardini; Cognigni, Caprioni, Nardella.

A disp.: Ravaioli, Piva, Marzocchi, Eleonori, Nannetti, Ensini. All.: Graffiedi

Arbitro: Gallorini di Arezzo

Ammoniti: Morri, Rrapaj, Colacicchi

Marcatori: 38’ Vassallo (Rig), 18’st D’Antoni, 36’st Caprioni, 46’st Maini