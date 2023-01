Calcio, solo un punto per il Rimini a Olbia: Santini risponde a Ragatzu nel finale

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Olbia

La trasferta di Olbia porta al Rimini il primo punto del girone di ritorno. Dopo le sconfitte contro San Donato Tavarnelle, Cesena e Virtus Entella, i biancorossi pareggiano 1-1 contro la terz'ultima della classifica grazie a un gol del solito Santini, che all'86' evita il quarto ko consecutivo dei romagnoli e risponde al gol segnato da Ragatzu un quarto d'ora prima. La quattordiscesima rete dell'ex Padova in campionato riporta momentameamente i ragazzi di Gaburro in decima posizione, l'ultima della zona playoff, ma il Fiorenzuola che ha gli stessi punti (32) deve ancora giocare a Lucca e può far scivolare i biancorossi di un gradino. Proprio contro i toscani sabato prossimo alle 17:30 saranno impegnati i romagnoli al Neri.

La partita

Primo tempo con poche occasioni da gol, i biancorossi nel finale di frazione sfiorano il vantaggio con Santini, ma Emerson salva in scivolata, poi sempre l'attaccante dei romagnoli ci riprova e il portiere gli nega la rete. Pericolosi gli ospiti al 49' con Vano, che nel tentativo di concludere a rete colpisce un difensore, poi dopo il rimpallo ci riprova e manda sul fondo. Al 70' passano i sardi col rasoterra sul secondo palo di Ragatzu. All'86' il tap-in vincente di Santini sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Gabbianelli fissa l'1-1 finale.