Serie D, pareggio senza reti tra Pistoiese e United Riccione

Cominicia con un pareggio senza gol a Pistoia il campionato di Serie D dello United Riccione. La sfida inizia con i padroni di casa più sicuri e convinti, che impensieriscono la difesa biancazzurra già dopo 4 minuti con una palla nell’area piccola salvata solo dalla rapidità di Pezzolato. Al 13esimo annullata per fuorigioco una rete a Barzotti che aveva ribattuto in rete una respinta del portiere dello United Riccione. Dopo la prima metà di tempo lo United Riccione prende sicurezza e trova alcuni spunti interessanti, al 26’ Contessa ci prova da fuori area, la sua palombella non beffa Urbietis per una questione di centimetri. Al 29’ bella conclusione di Lordkipanidze, alta. Il primo tempo si chiude senza gol ma la partita al Melani è piacevole e combattuta.

Secondo tempo

Nella ripresa partono meglio i biancazzurri con Ferrara che al 4’ si libera al limite e conclude ma non trova lo specchio della porta. Al 17’ della ripresa una delle occasioni più ghiotte per la squadra di Gori con Abonckelet che viene servito da Ferrara davanti a Urbietis che è bravo a deviare in corner in uscita bassa. Gli arancioni si rivedono al 21’ quando Caponi dalla distanza impegna Pezzolato che è costretto a distendersi e mandare sopra la traversa. Pochi minuti dopo ci prova, sempre da fuori area, anche Barzotti ma Pezzolato blocca. Al 28’ il neo entrato Padovan si libera e vola verso Urbietis che è bravo a deviare in corner la sua conclusione. A 7 dalla fine torna pericolosissima la Pistoiese con una conclusione da distanza ravvicinata su azione nata da calcio d’angolo ma la difesa disegnata da Gori regge. Lo United chiude in avanti ma non basta a trovare la via del gol. La sfida si chiude così senza reti, un pareggio che per lo United Riccione vale il primo punto in Serie D.

Tabellino

PISTOIESE (433): Urbietis; Biagioni, Benassi, Viscomi, Arcuri; Sighinolfi (23’st Florentine), Caponi, Davì; Macrì, Barbuti (13’st Corado), Barzotti (30’st Giustarini). A disp.: Magri, Basani, Mehic, Di Biase, Sottolini, Evangelista. All.: Cascione.

UNITED RICCIONE (433): Pezzolato; Contessa, Scrosta, Colacicchi (42’st Rinaldi), Colombo; Abonckelet (25’st Gambino), Benedetti, Lordkipanidze; Ferrara (30’st Panaioli), D’Antoni (28st Padovan), Zappa (25’st Silvestri). A disp.: De Fazio, Capicchioni, Catania, Biguzzi. All.: Gori.

Arbitro: Raineri di Como

Ammoniti: Ferrara, Scrosta, Arcuri, Benedetti, Lordkipanidze.