Promozione, Novafeltria e Spontricciolo non si feriscono: pareggio a reti bianche

Lo Spontricciolo raccoglie il primo punto stagionale in casa del Novafeltria, pareggiando 0-0. Risultato ottenuto attraverso il gioco, la determinazione ed una concentrazione totale per tutta la durata dell'incontro. Gli ospiti sfiorano il gol con Capriotti e Fabbri sul finire del primo tempo e poi con Giovannini, che a metà ripresa, su angolo di Brisigotti, impegna severamente Andreani. Il Novafeltria può recriminare per il palo di Vivo al 91' con un gran tiro dalla distanza.

Pareggio sostanzialmente giusto tra due squadre in salute che si sono affrontate a viso aperto. Tuoni, fulmini e saette a far da cornice dal 65' all'85', per poi lasciare posto a un sole rasserenante e agli applausi del pubblico presente a salutare le squadre all'uscita dal campo. Migliori in campo Niang per il Novafeltria e Pivi, alias Cannavaro, per lo Spontricciolo.