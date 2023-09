Calcio, Pasa e Laverone si svincolano dal Rimini

Serie C

Dopo aver annunciato gli arrivi di Gabriele Capanni e Francesco Semeraro, il Rimini annuncia anche due addii poco prima del calcio d'inizio del match con l'Arezzo. I calciatori Simone Pasa e Lorenzo Laverone hanno risolto consensualmente il contratto che li legava al club biancorosso. Sono queste le ultime due operazioni in un calciomercato davvero movimentato in cui il Rimini ha stravolto la propria rosa. Ora la parola passa al campo, anche se ci vorrà tempo per vedere al massimo della condizione un gruppo totalmente nuovo.