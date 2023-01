Vanta un passato anche serie B, il Rimini si rinforza con l'attaccante in arrivo dal Piacenza

Mattia Rossetti è un nuovo calciatore del Rimini. L’attaccante nato ad Avellino il 16 giugno 1996 si lega ai colori biancorossi per un anno e mezzo (ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2024) e si è messo subito a disposizione di mister Marco Gaburro. Nelle scorse ore ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni ed è pronto alla prima convocazione per il derby di domenica 8 gennaio a Cesena. Attaccante moderno, molto tecnico e duttile, con i suoi 183 centimetri può giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo e con diversi moduli tattici.

“Sono molto contento di essere arrivato in una piazza importante come Rimini e in una società con un progetto così serio e ambizioso. Ho avuto subito un’ottima impressione del gruppo e dallo spogliatoio e sono entusiasta e carico per questa nuova avventura che inizia con un appuntamento di quelli da segnare sul calendario, un derby. Indosserò la maglia numero 16, la mia data di nascita, e non vedo l’ora di scendere in campo” le prime parole da calciatore del Rimini.

La scheda

Mattia Rosetti ha esordito ancora minorenne in serie B con il Catania: era il 24 dicembre 2014 e in quella stagione in cadetteria ha messo insieme sette presenze impreziosite da un eurogol a Bari. Con i siciliani ha disputato altre sette gare in serie C in due diverse esperienze e in terza serie ha vestito anche le maglie di Castelli Romani, Vibonese, Siculi Leonzio e Messina, dove ha disputato anche una stagione in serie D, prima di trasferirsi all’Acireale e al Campobasso, con cui ha conquistato la promozione in Serie C nel 2020-21. Lo scorso anno, con il club molisano la miglior stagione in Serie C, con 33 presenze e nove gol. A luglio si è trasferito poi al Piacenza e nel Girone A ha messo insieme 16 presenze e quattro reti fra campionato e Coppa Italia.