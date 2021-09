Fya Riccione, il presidente Peasland dopo il 5-1 al Cotignola: "Non è facile andare sotto e poi riprendersi"

Un ottimo esordio quello in campionato della Fya Riccione, che nonostante fosse passata in svantaggio contro il Cotignola è riuscita a ribaltarla totalmente, segnando ben 5 reti senza subirne ulteriori. Il presidente William Peasland non nasconde la sua soddisfazione: "Siamo molto felici, soprattutto dopo questo weekend di festa, dove abbiamo presentato la prima squadra e raccontato quello che abbiamo in mente. Avere un risultato così è molto soddisfacente".

"Ci siamo congratulati coi ragazzi e col Mister - svela Peasland - a fine partita perché non è facile andare sotto e poi riprendersi come hanno fatto". Nonostante i 3 punti, bisogna essere pronti a far tesoro anche degli eventuali errori: "Non è importante vincere o perdere, ma giocare, divertirsi e imparare anche dalle sconfitte".