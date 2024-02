Calcio, un altro pareggio in campionato per il Rimini: reti inviolate a Perugia

Termina senza reti la sfida del Curi tra Perugia e Rimini. Per i biancorossi si tratta del terzo pareggio consecutivo in campionato, dopo quelli contro Juventus Next Gen e Pineto. Un punto guadagnato per i biancorossi viste le parate decisive di Colombi nell'arco della gara. Venerdì prossimo (ore 20:45) al Neri è in programma il derby col Cesena. Pericolosi i padroni di casa già al 4', Sylla pronto a segnare viene anticipato in maniera provvidenziale da Gorelli. Lewis al 24' colpisce di testa a botta sicura, grande parata di Colombi che salva il Rimini. Tentativo di Megelaitis che al 40' conclude al volo su calcio d'angolo ma alza troppo la mira. Miracolo di Colombi che respinge al 62' una conclusione ravvicinata di Seghetti. Forcing degli umbri, ma la difesa ospite resiste senza problemi e la partita si chiude senza reti.