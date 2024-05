Rimini fuori dai playoff a testa altissima, Troise: "È mancato quel pizzico di cattiveria per buttarla dentro"

Il Rimini pareggia 0-0 a Perugia ed esce dai playoff: decisivo il miglior piazzamento in campionato degli umbri (quarti, i romagnoli hanno chiuso decimi). A fine gara, mister Troise si presenta davanti ai microfoni per l'ultima volta in stagione: "È mancata l'ultima zampata - attacca il tecnico biancorosso -. I ragazzi hanno fatto una partita importante su un campo difficile contro una squadra complicata da affrontare. Dal primo minuto abbiamo dominato la fase di non possesso recuperando tantissimi palloni col baricentro alto. È mancato quel pizzico di cattiveria per buttarla dentro, ma usciamo a testa alta con una grande prestazione. Ringraziamo i tifosi che sono arrivati, con grande cultura sportiva hanno dedicato un coro di orgoglio per questi ragazzi, se lo meritano dopo una gara come questa".

Dopo la vittoria di Gubbio, il Rimini esce a testa altissima e senza essere sconfitto contro una squadra di livello superiore. Ma non si può essere soddisfatti dopo un'eliminazione... "Uscire non è mai bello - precisa Troise -. Questa è una squadra orgogliosa, oltretutto sei uscito senza perdere e senza prendere gol, dopo aver creato tantissime palle gol. C'è grande delusione, ma allo stesso tempo consapevolezza di aver fatto una partita importante. Si chiude una stagione importante dove è mancato quel pizzico di cattiveria per andare in gol e proiettarci in un momento della stagione dove la squadra è cresciuta negli interpreti, nei dettami e nella consapevolezza".