Calcio, finisce senza reti il derby tra Vis Pesaro e Rimini

Non va oltre lo 0-0 il Rimini nel derby di Pesaro. I romagnoli ci hanno provato ma senza riuscire a sfondare il muro marchigiano, dubbio episodio nel primo tempo all'interno dell'area di rigore dei padroni di casa: proteste degli ospiti per un rigore che avrebbe potuto indirizzare la gara. Un punto a testa che tiene la Vis in zona salvezza e il Rimini in zona playoff, in nona posizione con 37 punti.

La partita

La prima conclusione è ospite, con Santini che al 14' calcia a lato da fuori area col suo mancino. Al 29' protestano per un rigore negato i romagnoli dopo che finiscono a terra Mencagli e Santini, ma l'arbitro fischia fallo sul portiere Farroni. Al 40' Gabbianelli si accentra e cerca la porta col sinistro, ma non inquadra lo specchio. Al 49' ospiti vicini al gol col colpo di testa di Gigli su calcio d'angolo, la palla termina di poco fuori. Al 61' Farroni respinge la conclusione di Gabbianelli, poi al 73' il neoentrato Delcarro spreca di testa un cross di Tonelli.