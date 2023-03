Cattolica-Futball Cava Ronco, Pessina: "Pronti a lottare e a dare tutto per i colori del Cattolica"

Impegno casalingo per il Cattolica, penultimo nel girone B di Eccellenza e a caccia di punti per arrivare in zona playout. Domenica pomeriggio (ore 14:30) al Calbi arriva la Futball Cava Ronco, reduce da due vittorie dopo 9 pareggi consecutivi. “Domani affronteremo una squadra ostica - commenta mister Pessina alla vigilia -, che dopo l’arrivo di mister Muccioli si è rinforzata e che può essere molto pericolosa in fase di transizione positiva. I miei ragazzi sono carichi, si sono allenati bene durante la settimana e siamo pronti a lottare e a dare tutto per i colori del Cattolica e per la maglia fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata".