Eccellenza, Emanuele Pessina è il nuovo allenatore del Cattolica

Il Cattolica comunica di aver finalizzato nella giornata di mercoledì il tesseramento del tecnico Emanuele Pessina, che ha già diretto la sua prima seduta di allenamento. Pessina, allenatore con esperienza sia nei campionati emiliano romagnoli che marchigiani, commenta così l’arrivo a Cattolica: “Io ed il mio staff arriviamo in questa piazza carichi, metteremo il massimo impegno come staff e come giocatori, che ho visto predisposti a lavorare e ad impegnarsi al massimo. Trovo a Cattolica un gruppo sano, giovane, ma ben preparato da chi mi ha preceduto".

"La società, nell’augurare un caloroso in bocca al lupo al nuovo tecnico, vuole anche ringraziare Mister Salvatore Praino per aver seguito la Prima Squadra in queste settimane, augurandogli un buon lavoro con la nostra squadra Under 18 Regionale" scrive il Cattolica in un post su Facebook.