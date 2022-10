Eccellenza, il Pietracuta affonda al Bindi: rotonda vittoria del Medicina Fossatone

Il Bindi continua ad essere terreno di conquista per tutte le formazioni, eccezion fatta per l’episodica Comacchiese, che arrivano in Valmarecchia ad affrontare un Pietracuta in questa fase di campionato poco lucido e determinato. Il Medicina al contrario fin dal primissimo minuto ha dimostrato grande risolutezza, cercando e trovando immediatamente la rete del vantaggio utile a spianargli la strada verso la vittoria finale per 3-0.

Cronaca del match

Già al primo minuto infatti Lessi interviene goffamente su di una palla filtrante, alzandola a parabola dentro l’area. Sullo spiovente intervengono Filippo Fabbri e Boschi, con il pietracutese che nel tentativo di rilanciare colpisce il piede dell’avversario. Dal dischetto lo stesso Boschi realizza. Il più pimpante tra i rossoblu locali è Bellavista che al 14’ scappa sulla destra e crossa per Filippo Fabbri che calcia a lato. Ancora Bellavista protagonista un minuto più tardi di una bella azione conclusa con un sinistro che esce a lato della porta difesa da Palermo. Torna in attacco il Medicina al 23’ con Sabbatani che calcia da posizione ravvicinata ma Amici, con l’aiuto del palo, respinge.

Ad inizio ripresa ci si aspetta la reazione del Pietracuta ma al 52’ è ancora Boschi a cogliere la difesa avversaria mal posizionata e a raddoppiare con un destro rasoterra che termina alle spalle di Amici. Lo scatenato Boschi un minuto più tardi sfiora la tripletta con una conclusione dalla distanza che esce di pochissimo. Fregnani prova a ripetere la mossa vincente di domenica scorsa, cambiando tre giocatori contemporaneamente ma questa volta non ottiene lo stesso risultato, anche se al 56’ finalmente i rossoblu si rivendono in fase offensiva. Louati si smarca sulla sinistra e crossa per la testa di Fratti che non centra lo specchio della porta. Il Medicina chiude la pratica al 72’ quando il neo entrato Alpi crossa dalla destra trovando sul lato opposto dell’area il compagno Riccardo Castagnini che calcia la palla in rete senza troppi patemi. Nel finale di gara il centravanti giallorosso Sabbatani prova a ricavarsi una gioia personale in più di una occasione, senza peraltro trovarla. Al 75’ svetta di testa a centro area ma la sua incornata esce di poco. Ci riprova per due volte nei minuti di recupero ma Amici si fa trovare pronto a respingerne le conclusioni.

Tabellino

Pietracuta vs Medicina Fossatone 0-3

Pietracuta: Amici, Giacobbi, Contadini (54’ Stavola), Fabbri Fr. (59’ Evaristi), Lessi (39’ Fabbri Fe.), Masini, Galli (54’ Louati), Tosi (54’ Zannoni), Fratti, Bellavista, Fabbri Fi. A disp. Leardini, Giannini, Zannoni, Faeti. All. Fregnani.

Medicina Fossatone: Palermo, Barbaro (69’ Castagnetti R.), Castagnini G., Guidi, Caidi, Tonelli, Venturi (63’ Alpi), Carboni (74’ Drad), Sabbatani, Boschi (63’ Bali), Sciuto (63’ Savini). A disp. Stanzani, Commissari, Hashem, Nerzu. All. Geraci.

Arbitro: Ziliani di Trieste.

Reti: Boschi 2’ (rig), 52’, Castagnetti R., 72’.

Ammoniti: Contadini, Fabbri Fi., Fabbri Fe., Louati, Sciuto.