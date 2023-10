Eccellenza, il Pietracuta batte il Russi e conquista la vetta della classifica

Grazie ad una ripresa giocata con grande determinazione e cinismo, il Pietracuta sorpassa 2-1 il Russi e conquista la vetta solitaria della classifica. Non è bastato agli arancioni ravennati il gol in apertura di Saporetti per resistere al

coraggioso ritorno dei rossoblu, guidati da uno scatenato Gessaroli.

La partita

Fregnani nel riscaldamento deve fare a meno di Adami e schiera al suo posto Michelucci. Lo Russo è di nuovo negli undici, mentre Gessaroli viene tenuto cautamente in panchina. Rossi schiera il tridente Saporetti, Marra, Salomone che in avanti fa paura ma indebolisce la fascia mediana. Dopo un bel cross di Galli che Fratti devia di testa sul fondo al 5’, passano in vantaggio gli ospiti con Saporetti che in torsione devia di testa un traversone proveniente dalla sinistra, spiazzando Forti. Il Pietracuta si rende pericoloso al 10’ con una conclusione dalla trequarti di Fabbri Federico che prova a pescare Sarini fuori dai pali, ma il suo pallonetto non centra lo specchio della porta. Bomber Salomone al 25’ ci prova da fuori area ma il suo destro è facile preda di Forti. Poco dopo la mezz’ora Russi vicinissimo al raddoppio con una conclusione ravvicinata di Saporetti che Forti respinge in direzione di Savini. Il centrocampista ospite prova a ribadire in rete ma la palla termina alta. Sull’altro versante Michelucci prova la conclusione da fuori al 38’ ma il suo tiro a giro esce.

Ad inizio ripresa la partita cambia volto, con gli ospiti che sembrano accontentarsi del vantaggio minimo ed il Pietracuta che trova energie fresche dagli innesti di Gessaroli e Tomassini. È proprio Gessaroli al 63’ a rimettere in discussione il risultato scattando sul filo del fuorigioco e battendo Sarini in uscita disperata con un pregevole pallonetto volante che si insacca nella porta sguarnita. Ancora Gessaroli protagonista all’80’ di una ripartenza bruciante e di una palla messa in profondità per Tomassini che si presenta a tu per tu con Sarini e lo batte con un rasoterra angolato.

Tabellino

Pietracuta vs Russi 2-1

Pietracuta: Forti, Fabbri Fe., Giannini (79’ Proverbio), Fabbri Fr., Masini, Belicchi, Franciosi, Michelucci (55’ Gessaroli), Fratti (86’ Chiaruzzi), Galli (68’ Tomassini), Lo Russo. A disp. Balducci, Guerra, Adami, Pasolini, Sebastiani. All. Fregnani.

Russi: Sarini, Bungaja, Gregorio, Bergamaschi, Dradi, Crispino (75’ Giunchi), Cobrescu (83’ Bosi), Savini, Marra, Salomone, Saporetti. All. Scardovi, Nicolosi, Gualandi, Manara, Calderoni, Ferunaj, Maiolani. All. Rossi.

Arbitro: Ercole della sezione di Latina.

Reti: Saporetti 6’, Gessaroli 63’, Tomassini 80’.

Ammoniti: Fabbri Fe., Masini, Lo Russo, Gessaroli, Gregorio, Dradi, Salomone.

Recupero: 0 pt, 5 st.