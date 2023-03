Eccellenza, Pietracuta corsaro a Comacchio: decide Filippo Fabbri

Importante successo in chiave salvezza per il Pietracuta, che espugna di misura Comacchio grazie a una rete di Filippo Fabbri nel primo tempo. Si tratta del quinto risultato utile di fila per gli uomini di Fregnani, ora a +7 dalla più alta posizione dei playout occupata dal Classe. Dopo i tentativi di Francesco Fabbri e Pasolini, al 39' va a segno Fabbri con un colpo di testa su cross di Francesco Fabbri. Nella ripresa gli ospiti si difendono bene e sfiorano il raddoppio in più occasioni con Galli e Fratti: nel finale arriva persino un palo colpito da Faeti. Domenica prossima un'altra trasferta emiliana per il Pietracuta, sul campo del Medicina Fossatone.