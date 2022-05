Promozione, il Pietracuta espugna Mercato Saraceno nel finale e si porta in vetta

Al 92' il Pietracuta a Mercato Saraceno contro la Due Emme trova il gol che vale la vetta della classifica. La rete la firma Stefano Lessi, spizzando in area una punizione battuta dalla trequarti. Un segnale lanciato al campionato, la classifica a 2 giornate dalla fine dice Pietracuta 49 punti, Torconca 48 (reduce da un pareggio a Novafeltria) e Gambettola 44. Tutta la partita è stata intensa e combattuta con predominio territoriale degli ospiti, con la Due Emme presente e grintosa a ribattere colpo su colpo senza mai rinunciare alle ripartenze.

Nel primo tempo un'unica occasione per il Pietracuta con il centrale difensivo che mette alto da buona posizione su calcio d'angolo. Inizia invece col botto la seconda frazione, al 3' due grandi occasioni per portarsi in vantaggio, una per parte: prima Montesi per i padroni di casa si invola in contropiede e con il portiere in uscita mette a lato, sul capovolgimento di fronte è Fratti, a tu per tu con l'estremo difensore biancorosso, a tirargli addosso. Al 14' e al 21' è ancora la Due Emme a bussare alla porta del Pietracuta con due insidiosi tiri da fuori rispettivamente di Siliki e Altieri.

Passano i minuti, il Pietracuta spinge senza pungere, fino al goal allo scadere. Continua il sogno promozione per i rossoblu, sempre deficitaria la classifica della Due Emme, quarta sconfitta consecutiva per i mercatesi che restano in zona playout a due giornate dalla fine.