Promozione, il Pietracuta espugna Sant'Ermete e resta agganciato al Gambettola a punteggio pieno

Il Pietracuta vince 2-0 a Sant'Ermete, in una partita senza particolari emozioni nella quale non sbaglia nulla e non concede niente. Si tratta del quarto successo in altrettante gare, score che soltanto il Gambettola è riuscito ad ottenere finora in campionato. I padroni di casa regalano il primo gol che parte da un passaggio errato di Canducci sulla quale si avvenuta Vucaj che in diagonale batte Donini. Il raddoppio arriva su colpo di testa di Ferrani che finalizza una punizione dalla trequarti. Domenica prossima il Pietracuta ospiterà il Verucchio.

Tabellino

S. Ermete 0

Pietracuta 2 (20' Vucaj, 73' Ferrani)

S.Ermete: Donini, Betti (80' Benvenuti), Canducci (40' Bonifazi), Tentoni, Baffoni, Righetti, Marconi (80' Sartini), Contadini, Mezgour, Vukaj (71' Marcaccio), Fuchi (60' Kapitonov). Panchina: Romani, Gattei Colonna, Merendino, D'Elia. All. Pazzini

Pietracuta: Lasagni, Stavolta, Contadini, Tosi (55' Fabbri), Lessi, Masini, Faeti (90' Celli), Ferrani, Fratti, Vucaj (78' Galli), Evaristi. Panchina: Balducci, Borghini, Bucci, Cobo, Ferraro, Tomassini, Galli. All. Fregnani.

Arbitro: Lelli di Cesena