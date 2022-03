Promozione, il Pietracuta si aggiudica di misura il derby col Sant'Ermete

Il Pietracuta si conferma macchina da derby e continua la rincorsa sulla capolista Torconca, vincendo di misura col S. Ermete grazie a una rete di Tomassini a inizio ripresa. Tre punti importantissimi in chiave playoff per i ragazzi di mister Fregnani, che nel primo tempo avevano anche fallito un rigore con Fratti.

Cronaca del match

Sono i verdi di Righetti a partire meglio con un pressing arrembante e il comando del centrocampo, ma le sortite offensive di Fuchi e D’Elia sono ben controllate dal reparto difensivo locale. Per arrivare alla prima vera occasione bisogna correre al 41’: Contadini si libera sull’out di sinistra e dopo aver dribblato due uomini, rientra in area e viene steso. Sul dischetto si presenta Fratti che opta per la soluzione forte e centrale, Romani si distende sulla sinistra ma è bravo a respingere con i piedi. Passano solo due minuti e D’Elia si trova sul vertice destro dell’area, il suo fendente incrociato si spegne sul fondo.

Il secondo tempo pare iniziare con lo stesso copione del primo, ma dopo una punizione in apertura di Noschese che si infrange sulla barriera, il Sant’Ermete cala vistosamente. Corre il 7’ minuto quando Louati recupera palla sulla sinistra e si trova solo contro Baffoni, il rimpallo tra i due favorisce l’accorrente Tomassini che fredda Romani. I rossoblù non si accontentano del vantaggio di misura e al 28’ Vucaj è liberato dal tacco illuminante di capitan Fratti ma da posizione defilata non riesce a sorprendere Romani. Al 35’ su una respinta da corner, il neo entrato Zannoni recupera palla appena fuori dalla propria area, la progressione lo porta a portar palla fino all’area avversaria quando può esplodere il destro da buona posizione, ma il tiro termina alto. Gli ultimi assalti del Sant’Ermete non portano ad occasioni degne di nota e il Pietracuta può festeggiare una vittoria importantissima in chiave playoff.

Tabellino

Pietracuta – Sant’Ermete 1-0

Pietracuta: Hysa, Faeti, Contadini (dal 17’ s.t. Zannoni), Ferrani, Lessi, Masini, Louati (dal 23’ s.t. Vucaj), Fabbri F., Fratti, Tomassini, Evaristi (dal 17’ s.t. Ferraro). A disp. Leardini, Bucci, Celli, Pavani, Salvemini, Stavola. All. Fregnani.

Sant’Ermete: Romani, Bonifazi (dal 36’ s.t. Marcaccio), Baffoni, Righetti, Merendino, Braschi (dal 13’ s.t. Contadini), Betti (dal 13’ s.t. Bonetti), Marconi, D’Elia (dal 19’ s.t. Mezgour), Fuchi, Noschese (dal 29’ s.t. Sartini). A disp. Donini, Gattei Colonna, Benvenuti, Canducci. All. Righetti Gian Luca.

Arbitro. Sig. Allkanjari della sezione di Rimini.

Assistenti: Sig. Angelini della sezione di Rimini e Sig. Paglierani della sezione di Rimini.

Rete: Tomassini (Pietracuta) al 7’ s.t..

Ammoniti: Faeti, Louati, Lessi, Baffoni.