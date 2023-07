Dal Torino arriva il nuovo portiere del Rimini: è il giovane Passador

Serie C

Serie C Girone B

Il Rimini comunica che Pietro Passador è un nuovo calciatore biancorosso. Il portiere, classe 2003 che arriva in prestito dal Torino, dopo aver firmato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2024, ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Bagno di Romagna. Nato a Pordenone il 26 febbraio del 2003, pur giovanissimo, Passador è un gigante di 196 centimetri e ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con le giovanili dell’Udinese, per poi passare alla squadra della sua città: il Pordenone, appunto. Con i neroverdi ha vestito le varie casacche fino alla Primavera 2 collezionando anche 34 panchine in serie B, prima di compiere il grande salto nei semiprofessionisti.

Nell’estate del 2021, infatti, è stato acquistato dalla Clodiense, con cui in Serie D ha messo insieme 33 presenze in campionato condite da ben 20 clean sheet. Un’ottima stagione che gli è valsa la chiamata del Torino, con cui si è legato sino al 2026: nel 2022-2023 ha difeso i pali granata della Primavera, dimostrandosi uno dei migliori numeri uno del torneo e confermando quelle doti che lo hanno portato nel giro delle Nazionali giovanili.