Il Rimini ospite del Pineto nel turno infrasettimanale, Raimondi: "Un bel match tra due squadre in crescita"

Primo turno infrasettimanale del campionato: il Rimini, dopo aver ottenuto la prima vittoria contro la Juventus Next Gen, martedì alle 18:30 sarà ospite del Pineto. Gli abruzzesi hanno raccolto 2 punti finora nelle prime 3 gare. “Cercheremo sicuramente di fare la nostra partita - cominica mister Gabriel Raimondi alla vigilia della sfida trasferta -, una gara importante, una gara contro una squadra che ha già fatto punti, che ha dimostrato di dare battaglia in tutte le sue partite – attacca l’alenatore del Rimini F.C., Gabriel Raimondi, alla vigilia -. Quindi dobbiamo essere pronti ad affrontare veramente una squadra che in questo momento è in crescita”.

Il tecnico descrive poi il calcio del Pineto: "È una squadra quadrata, una squadra organizzata. Noi quello che abbiamo visto è una squadra che alla prima di campionato ha fatto il primo approccio in questa categoria, magari un po’ più timorosa, ha capito che ci può stare, è migliorata con l’Entella, è migliorata ancora con l’Ancona. Anche noi secondo me abbiamo avuto una crescita dalla prima patita a ora, quindi vedremo un bel match". Nonostante l'esonero del direttore sportivo Andrea Maniero, i biancorossi sono concentrati sulla sfida. "Penso che quando va via una persona come Andrea, a cui qualcuno è legato, possa essere sempre un motivo di dispiacere o influire sullo stato d’animo di qualche persona dello staff o della squadra - spiega l'allenatore del Rimini -. Noi nel calcio siamo abituati a questo perché abbiamo perso sempre i compagni, abbiamo perso sempre direttori, allenatori, quando giocavo. Quindi, credo che comunque sia al di là del dispiacere i ragazzi saranno pronti”. Rientrano Cernigoi e Lombardi, che potranno essere utilizzati a gara in corso. L'unico indisponibile è Delcarro.