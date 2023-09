Terza sconfitta in campionato per il Rimini, il Pineto passa nel finale e vince di misura

Cade nel finale il Rimini: all'Adriatico di Pescara il Pineto passa di misura grazie alla rete di Volpicelli all'88'. Terza sconfitta in campiponato per i biancorossi, dopo la vittoria nel turno precedente con la Juventus Next Gen. Una gara complicata per gli uomini di Raimondi dal 43esimo minuto, quando Semeraro si fa ammonire per la seconda volta. Romagnoli che sabato sera ospiteranno al Neri il Perugia (ore 20:45).

All'8' Colombo è già chiamato al grande intervento sul tiro di Pellegrini. 4' dopo altra grande parata dell'estremo difensore, che devia in angolo la conclusione a botta sicura di Gambale. Al 19' romagnoli vicini al gol con Lamesta: il suo colpo di testa colpisce la traversa. Al 39' miracolo di Tonti sulla conclusione a botta sicura di Morra. Al 43' Rimini in 10 uomini, Semeraro riceve infatti il secondo giallo per una sbracciata. Gli abruzzesi non creano particolari grattacapi alla difesa ospite, al 63' però Volpicelli colpisce la traversa su punizione. All'87' è proprio Volpicelli a siglare l'1-0 su cross di Njambe. Finale scoppiettante, al 94' Ubaldi pareggia ma la rete viene annullata per fuorigioco