Calcio, Rimini sconfitto di misura a Pontedera

A quattro giorni dalla vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Cesena, il Rimini subisce la seconda sconfitta in campionato. Dopo il ko arrivato nell'ultimo turno al Neri contro la Carrarese, un'altra toscana batte di misura i biancorossi: a Pontedera finisce 1-0, decide un gol di Aurelio nel finale del primo tempo. Rimini che resta a 18 punti, gli stessi di Ancona e Lucchese, nelle ultime posizioni utili per i playoff. La prossima gara al Neri di domenica 13 novembre vedrà i romagnoli contro la Torres alle 14:30.

La partita

Al 4' Mencagli ci prova col sinistro da posizione defilata ma colpisce l'esterno della rete. L'attaccante è poi costretto a uscire per infortunio al 12', al suo posto Gaburro mette Vano, che di testa al 21' mette di poco fuori. Spingono i toscani: al 35' il destro in area di Cioffi viene deviato in angolo da Tofanari. Al 43' Pontedera in vantaggio, segna Aurelio che sul secondo palo sfrutta un cross e buca Zaccagno col sinistro. Rischiano poi ancora i biancorossi al 44' quando Ladinetti ruba palla a Pasa ma non riesce a trovare la porta. Ci prova poi Catanese, para Zaccagno. Al 49' del primo tempo, nel finale del recupero, Vano calcia da due passi e Siano salva il risultato: un attimo prima Santini aveva subito un fallo da rigore non fischiato dall'arbitro, il bomber biancorosso viene anche ammonito per proteste.

Al 62' Benedetti ci prova su punizione da lontano, Zaccagno devia in angolo. Grande occasione sprecata dai padroni di casa al 73', quando Cioffi in contropiede serve Guidi, che davanti al portiere ospite spara alto. Il Rimini prova l'assalto nel finale, al 90' il cross di Tonelli trova Vano che colpisce la traversa di testa. 5 minuti di recupero senza particolari emozioni, il Pontedera può festeggiare la sua terza vittoria consecutiva.