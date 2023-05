Finisce la stagione del Rimini: sconfitta a Pontedera, biancorossi subito eliminati dai playoff

Serviva una vittoria, è arrivata una sconfitta: le due reti subite in avvio hanno indirizzato la gara in favore dei toscani. Non basta il gol di Santini, espulso per somma d'ammonizioni nel finale