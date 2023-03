Marco Carnesecchi segue le orme di Matteo Brighi, dopo quasi 20 anni un riminese in Nazionale

La Nazionale maggiore di calcio torna a bussare alle porte del Riminese. Con una convocazione a effetto. Sarà il portiere della Cremonese Marco Carnesecchi a sostituire il collega della Lazio Ivan Provedel bloccato dalla febbre. Questa la scelta decisa dal ct Roberto Mancini per le gare di qualificazioni europee contro Inghilterra e Malta. Carnesecchi al momento della chiama era già in ritiro con l'Under 21 a Roma e si aggregherà ora per gli allenamenti a Coverciano.

A fronte della convocazione, sono arrivati anche i complimenti ufficiali da parte del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "Una storica convocazione per il giovane portiere riminese, che ha ricevuto la chiamata del ct Roberto Mancini. Marco sarà nel gruppo che questa settimana sfiderà Inghilterra e Malta, per inseguire la qualificazione agli Europei del 2024. Poco fa l'ho chiamato per fargli di persona le mie congratulazioni e per mandargli un grande in bocca al lupo a nome della città: era da quasi 20 anni, dai tempi di Matteo Brighi, che un riminese non vestiva la maglia della nazionale maggiore".