Gaburro sul pareggio di Sassari: "Un punto pieno di significati, la squadra è viva"

Solo un punto senza gol segnati per il Rimini a Sassari contro la Torres. Al termine della gara, mister Gaburro commenta così la prestazione dei suoi: "E' stata una partita molto viva e accesa, giocata su buoni ritmi. Oggi fare punti qua non era facile, bisogna sempre capire in che giorno capiti nella partita. Stasera con questo pubblico e su questo campo se sbagliavi qualcosa pagavi, invece la squadra è stata molto brava a distribuire le energie, in certi momenti ha sofferto, in altri ha provato a pungere in maniera importante, c'è stata l'occasione di Biondi a tu per tu col portiere nel primo tempo, il palo di Sandri, delle palle inattive dove abbiamo sfiorato il gol... Dal punto di vista delle parate è stata una delle partite in cui il nostro portiere ha fatto meno. Potevano vincere entrambe le squadre, è un punto pieno di significati per dimostrare che la squadra è viva in questo momento. Vorremmo fare qualche vittoria in più, ma verso la fine è difficile e oggi devo dire che abbiamo fatto un buon punto".

Si fatica a trovare continuità tra le squadre nelle zone basse dei playoff come il Rimini, sempre decimo. "E' un periodo in cui abbiamo perso e vinto poco, i pareggi non ti fanno correre in classifica - commenta Gaburro -. La squadra sta tirando fuori tutto quello che ha per migliorare, ci sono margini anche se siamo a 6 partite dalla fine per capire determinate cose. La nostra è una squadra che ci ha messo un po' a capire la categoria, in alcune partite ha dato il massimo di sé, in altre si è complicata la vita da sola, però penso che in queste 6 partite finali possiamo ancora fare dei passettini in avanti e cercare di finire nel miglior modo possibile, perché questo è il nostro obiettivo".