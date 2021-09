Comincia il campionato del Santarcangelo, Mugellesi: "Partita impegnativa, noi sapremo farci trovare pronti e combattivi"

"E’ vero che il risultato conta, ma non ci deve far distrarre dal nostro vero obiettivo: la crescita dei ragazzi e della squadra"

Il Santarcangelo si prepara all'esordio in campionato contro la Santagatese. Alla vigilia del primo match in cui il risultato ha un peso, mister Giacomo Mugellesi esordisce così: “Siamo alle porte di una nuova stagione, siamo carichi ed emozionati per far sì che sia ricca di soddisfazioni. E’ vero che il risultato conta, ma non ci deve far distrarre dal nostro vero obiettivo: la crescita dei ragazzi e della squadra".

L'allenatore, sulle condizioni d'arrivo dei suoi ragazzi a questo incontro, commenta: “La squadra arriva abbastanza preparata, certamente il percorso di crescita che dobbiamo fare è ancora lungo e siamo solo all’inizio. I ragazzi stanno rispondendo bene agli input che abbiamo dato loro, siamo contenti del lavoro svolto finora”. Chiosa finale sul primo avversario stagionale, la Santagatese: "Non conosco benissimo la Santagatese, ma sicuramente verrà al nostro stadio agguerrita e con voglia di fare bene. Ci aspettiamo una partita impegnativa, come lo saranno tutte quelle della stagione, ma noi sapremo farci trovare pronti e combattivi".