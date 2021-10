Rimini sul campo del Borgo San Donnino per difendere la vetta, Gaburro: "Possono metterci in difficoltà in fase difensiva"

Trasferta emiliana per il Rimini, che domenica affronterà a Fidenza il Borgo San Donnino, formazione con 7 punti in classifica contro i 19 dei biancorossi, in vetta. Alla vigilia del match, mister Gaburro esordisce parlando proprio del suo prossimo avversario: "In casa ha sempre pareggiato e ha perso solo due partite. Rispetto alle altre di quel blocco è quella con più equilibrio, come tutte le trasferte è sempre un po' insidiosa, ci sono più incognite e meno costanti. Il gruppo è preparato e pronto". Sui suoi assenti: "Manca Berghi, che ha avuto un piccolo infortunio al gomito, non cose grosse ma non recuperabili per domani. Pecci, Semprini e Mengucci sono andati con la Juniores, gli altri sono tutti a disposizione. Partiamo in venti, quindi non sono convocati neanche Contessa e Isaia".

Gaburro analizza tatticamente il Borgo San Donnino: "E' un avversario fastidioso, ma è un avversario che gioca, che non fa un calcio speculativo, che ha distanze, che aggredisce, che si inserisce con molti giocatori sopra la palla, che gioca a viso aperto con grande personalità contro chiunque. Questa è una qualità che gli va riconosciuta. Lo ha fatto a Carpi, anche con l’Aglianese hanno fatto a lunghi tratti la partita loro, è una squadra che anche ha il giusto mix tra giovani e 'vecchi', secondo me è una squadra interessante. E' la quarta miglior difesa del campionato, non hanno segnato tanto, quando hanno perso lo hanno fatto con un gol di scarto e quando hanno vinto lo hanno fatto con una gol di scarto, quindi hanno equilibrio".

Sulla condizione dei suoi ragazzi dopo le tante partite ravvicinate, il tecnico garantisce: "Quando si vince di solito ci si stanca meno. Non tutti quelli che hanno giocato la prima partita hanno fatto la seconda, quindi non abbiamo problemi su tutta la rosa. Qualcuno ha giocato due partite, se sta bene può giocarne anche tre, altrimenti giocherà qualcun altro. Però li ho visti bene sinceramente i ragazzi”. L'allenatore si aspetta una partita aperta e intensa in entrambe le fasi: "Loro sono una squadra che pressa bene e che attacca con tanti giocatori. Possono metterci in difficoltà in fase difensiva perché ci costringono a lavorare molto, ma magari ci permettono anche di andare al tiro, se lavoriamo bene, altrimenti faremo più fatica ad andare al tiro, questo è evidente".