Santarcangelo ospite dell'Atletico Marecchia, Mugellesi: "Un'occasione per accorciare e recuperare punti"

Settima giornata di campionato per il Santarcangelo che sabato alle ore 14.30 sarà di scena in quel di Pennabilli (Stadio Comunale, Località Billi) per un altro scontro diretto, questa volta contro l’Atletico Marecchia, occupante la seconda posizione in classifica a pari merito col San Carlo a quota 13 punti, due lunghezze di distanza dai ragazzi di Mister Giacomo Mugellesi. “Per noi - spiega l'allenatore - sono importanti tutte le partite se guardiamo la classifica: stiamo inseguendo le squadre che sono davanti a noi, ogni giornata è buona per accorciare e recuperare punti e la partita di domani è una di queste occasioni.”

Santarcangelo che ancora è a secco di vittorie lontano dalle mura amiche. Mugellesi non ne fa un dramma: “In effetti fino ad oggi in trasferta abbiamo raccolto poco in termini di risultati, ma abbiamo sempre fatto prestazioni importanti e se non siamo riusciti a portare a casa il bottino pieno è perché a volte siamo mancati di lucidità sotto porta. L’importante però è esserci arrivati con continuità, prima o poi troveremo anche quel pizzico di fortuna in più e di conseguenza i tre punti.” Infine, il tecnico torna a commentare l'ultima vittoria: “Contro il Real Cesenatico non siamo stati poco brillanti, sul campo ci sono anche gli avversari e non si può pensare che tutte le partite siano facili: in questo campionato ci sono avversari tosti che con le loro caratteristiche possono metterci in difficoltà come è successo a tratti sabato scorso. La squadra è stata in partita tutti i 90 minuti ed ha reagito alle difficoltà con una prova di grande personalità.”