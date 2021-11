Vigilia di Mezzolara Rimini, Gaburro: "E' uno dei 4-5 campi più difficili del girone"

La capolista Rimini è pronta a scendere in campo nel primo impegno del mese di novembre, la trasferta sul campo del Mezzolara, attualmente settimo in classifica con 14 punti. Sarà un mese impegnativo per i biancorossi, ma per Gaburro il match in terra emiliana rappresenta anche una chiusura: "Più che aprire un novembre, la partita di domani chiude un secondo ciclo di cinque. Noi stiamo ragionando di cinque in cinque e sappiamo che statisticamente è molto difficile riuscire vincere cinque partite su cinque, quindi per noi Mezzolara arriva come quinta partita del secondo blocco. Dobbiamo essere bravi ad alzare l'attenzione, è una partita pericolosa e in serie D ci sono match che possono rivelarsi trabocchetti a sorpresa, e ci sono gare che sono notoriamente ostiche. Questa non fa parte delle sorprese, andare in difficoltà a Mezzolara non è la sorpresa, perché fa parte di quei 4-5 campi più difficili del girone". L'avversario di domenica è molto solido, concede poco a chi ha di fronte: "Dobbiamo essere bravi - continua il tecnico - non soltanto a tenere alta l'attenzione, ma anche soprattutto a fare bene in un campo dove è difficile imporsi, fare gioco e creare palle gol. Loro sono la terza migliore difesa del campionato, guardando gli highlights sul loro campo si capisce che gli avversari tirano poco in porta, quindi fanno più fatica a fare gol. E' la quinta del secondo blocco e dovremo essere molto bravi ad andare contro i numeri e contro quella che può essere la difficoltà oggettiva della partita".

L'allenatore continua ad analizzare il Mezzolara: "Hanno una fase difensiva importante che è fatta di squadra, giocano un 4-3-1-2 molto chiuso con un centrocampo molto fisico, i due attaccanti non danno punti di riferimento, non hanno una vera prima punta, sono bravi ad andare negli spazi e a creare situazioni pericolose per poi andare a sfruttare le palle inattive. E' la tipica squadra che sa sfruttare bene il fattore campo".

Anche la prima della classe ha difficoltà in un campionato come la serie D. "E' difficile mantenere l'attenzione alta - analizza Gaburro - ed è difficile in serie D cambiare registro di volta in volta. In D c’è questo aspetto in più che oltre ad essere diverso dal punto di vista dell’avversario lo è dal punto di vista dei campi. Secondo me domenica abbiamo fatto la prima mezzora migliore della stagione. Per noi le difficoltà sono soprattutto nello stare sullo spartito”.