Santarcagelo di fronte all'ostacolo Vallesavio, Mugellesi: "Dobbiamo aspettarci una partita difficile"

Ottava giornata di campionato per lo Young Santarcangelo che sabato alle 14.30 sfiderà lo Sporting Club Vallesavio, attualmente in penultima posizione con un solo punto all’attivo, presso il CPB Stadium V. Mazzola davanti al caldissimo pubblico gialloblù. I riminesi hanno già battuto i cesenati in coppa, mister Mugellesi esordisce così: “Dobbiamo aspettarci una partita difficile perché al di là dei punti in classifica i nostri avversari sono una buona squadra che corre molto e sa stare in campo, dovremo essere concentrati e fare una buona prestazione per portare a casa i tre punti.”

“La squadra ha lavorato bene in questa settimana - continua il tecnico - purtroppo dovremo ancora fronteggiare qualche infortunio che ovviamente ci limiterà in qualche scelta, ma questo non toglie il fatto che daremo il massimo sul campo e che siamo pronti e carichi per giocare questa partita.” Il fattore pubblico può spostare gli equilibri dell'incontro. “I nostri tifosi ci sostengono sempre sia in casa sia nelle trasferte e questa per noi è una grandissima spinta: li ringraziamo veramente tanto per il loro supporto, noi dobbiamo ripagare tutto questo mettendo impegno e dedizione in ogni allenamento e partita.”