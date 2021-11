Santarcangelo che ospita il Panighina Bertinoro per la Coppa, Mugellesi: "Importante quanto il campionato"

Impegno infrasettimanale per lo Young Santarcangelo che mercoledì sera alle ore 20.30 scenderà in campo presso il CPB Stadium V. Mazzola contro il Panighina Bertinoro, squadra occupante la sesta posizione in classifica nel girone A del campionato di Terza Categoria (FC), per la sfida decisiva della seconda fase di Coppa Memorial ‘Renzo Resta’. In palio c’è l’accesso alla semifinale, essendo entrambe le formazioni a quota 3 punti dopo le vittorie contro l’altra squadra del gironcino, il Vallesavio già matematicamente eliminato.

“Il fatto che in palio ci sia la semifinale è più di uno stimolo per noi - dichiara mister Mugellesi -. Alla Coppa diamo tanta importanza quanto al campionato e per questo vogliamo andare avanti il più possibile.” Si va verso un ampio turnover: “Sicuramente, insieme allo staff tecnico abbiamo concordato di far ruotare più giocatori possibili perché tre impegni in sette giorni vanno gestiti bene; dipenderà poi dalle esigenze della partita stessa riuscire a far girare tutti i giocatori, valuteremo in base alle circostanze.”



“Dobbiamo sempre stare attenti - chiude l'allenatore - perché potenzialmente tutte le partite possono essere impegnative: dipende dal nostro modo di approcciare la partita e di come esprimiamo il nostro gioco. Sicuramente è stato fatto un passo avanti da parte della squadra, ma la strada è ancora lunga: la squadra però c’è e venderà cara la pelle in ogni partita.”