Vigilia di Bagnolese Rimini, Gaburro: "Gara delicata, non bisogna prendere gol"

"Starà a noi avere la capacità di tirar fuori armi che abbiamo ma non abbiamo usato domenica scorsa, e che potranno servire in questa partita"

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro il Progresso, il Rimini torna a concentrarsi sul campionato. I biancorossi, impegnati domenica pomeriggio sul campo della Bagnolese, vorranno bissare il successo ottenuto nella prima giornata al Neri col Prato. Alla vigilia della prima trasferta di campionato, mister Gaburro esordisce così: "Troveremo una situazione molto diversa rispetto a quella alla quale siamo abituati a vivere in questo recente passato perché il campo del Progresso per caratteristiche, dimensioni, superficie e per l'aspetto ambientale presenta una situazione completamente diversa a quella di Rimini. Starà a noi avere la capacità di tirar fuori armi che abbiamo ma non abbiamo usato domenica scorsa, e che potranno servire in questa partita".

La Bagnolese è invece reduce da una vittoria per 2-0 sul campo del Carpi. Così Gaburro analizza la formazione emiliana: "E' una squadra che gioca un 3-5-2 molto ordinato in fase di possesso, con dei quinti spesso utilizzati alti. Ha delle idee chiare in fase di possesso palla, in fase difensiva aggredisce bene e quando si abbassa sa chiudere bene gli spazi, con 5 difensori in linea che sanno occupare tutta l'ampiezza. Rispetto al Progresso ha qualche colpo in più, sta a noi trovare durante la partita le chiavi che possano servire eventualmente a sbloccare il risultato, l'aspetto più difficile in queste partite e più importante, anche per cambiare eventualmente l'atteggiamento degli avversari. Ma non mi aspetto una Bagnolese particolarmente chiusa".

"I colpi per sbloccare la partita li abbiamo - spiega il tecnico -. La dinamica della gara è delicata perché non bisogna prendere gol, avere la capacità di sbloccare". Oltre ai lungodegenti, non sarà della partità Kamara.