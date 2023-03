Il Rimini a Carrara con tanti assenti, Gaburro: "Questa cosa spronerà molto il gruppo"

Altra trasferta per il Rimini, che dopo la vittoria di Fermo cerca il bis a Carrara (calcio d'inizio domenica alle 14:30). I toscani sono un'altra squadra al top della forma, essendo reduci da un pareggio per 0-0 in casa della capolista Reggiana e da 4 vittorie consecutive prima della trasferta emiliana. Il Rimini è nono con 41 punti, 5 in meno della Carrarese quinta, e non potrà contare su Santini (squalificato per 2 turni), Tanasa, Tofanari e Haveri, mentre restano in dubbio Gabbianelli e Biondi. "Affrontiamo una squadra con un organico importante - dichiara mister Gaburro alla vigilia -, io onestamente mi aspettavo facessero un campionato più importante da come erano partiti all’inizio. Hanno avuto alti e bassi, questo sì, però alti e bassi molto ciclici, dove ci sono stati cicli di vittorie attaccate e cicli di sconfitte attaccate. Questo è un momento positivo per loro, andiamo in casa loro, è sicuramente una trasferta tosta, delle trasferte che abbiamo nel girone di ritorno sicuramente è una delle più impegnative. Però dobbiamo andare secondo me con uno spirito positivo, intraprendente, perché noi siamo una squadra che contro di loro deve riuscire a fare cose perché loro sono una squadra molto quadrata, che gestisce molto bene la metà campo, se l’attacchi in maniera lenta è una squadra contro la quale è difficile andare al tiro".

La ricetta del tecnico biancorosso per i suoi ragazzi: "Noi dobbiamo essere molto bravi a gestire i break, a gestire i contrattacchi, le palle rubate perché sono le situazioni che li mettono più in difficoltà. Per poterlo fare serve una partita molto attenta, concentrata, intelligente dal punto di vista difensivo, però poi dinamica. Questo può essere il nostro obiettivo principale in una domenica in cui saremo anche abbastanza rimaneggiati perché forse è la prima volta quest’anno che arriviamo alla partita con parecchie assenze, ma questa cosa sono convinto che spronerà molto il gruppo e gli darà ancora più carica in vista di una partita che per noi può essere molto importante".

Gaburro entra nel dettaglio su chi mancherà a Carrara, tra squalifiche e infortuni: "Abbiamo avuto un problema influenzale per Haveri, Tofanari e Tanasa, che hanno provato anche ad allenarsi e onestamente hanno fatto anche una settimana a singhiozzo, dove hanno cercato di esserci fino alla fine, però onestamente tutti e tre hanno situazioni che non ci permettono di portarli a Carrara, quindi sicuramente sono defezioni importanti. Si aggiunge la squalifica di Santini, che mancherà in questa e nella prossima partita. Poi abbiamo alcuni acciacchi, Gabbianelli soprattutto è da verificare, un po’ anche Biondi e Vano, dobbiamo capire come stanno domani. E quindi arriviamo, a differenza della maggior parte delle ultime partite, nelle quali siamo praticamente arrivati sempre tutti, con qualche conta in più da fare, però quelli che ci sono li ho visti, dico la verità, molto bene oggi".