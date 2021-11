Rimini a Lodi per difendere la vetta, Gaburro: "La determinazione in fase di non possesso deve essere estrema"

Dopo il pokerissimo rifilato all'Aglianese domenica scorsa, il Rimini è pronto a tornare in campo a sette giorni di distanza nella trasferta di Lodi, contro il Fanfulla. I lombardi ricoprono la 14a posizione, con 12 punti, meno della metà dei biancorossi (in testa con 28). Finora le insidie i ragazzi di Gaburro le hanno incontrate lontano dalle mura amiche, come sul campo del Mezzolara, che ha portato la prima sconfitta del campionato. "Il Rimini non le ha vinte tutte - esordisce l'allenatore alla vigilia del match in terra lombarda - quindi da qualche parte deve aver perso dei punti. Onestamente penso sia normale si trovino più insidie in trasferta, è una cosa logica, se si considera che il campo cambia ogni domenica mentre in casa il campo è sempre lo stesso è evidente che già quella è una situazione che richiede un adattamento che per forza di cose non può essere lo stesso che si ha in casa. Io penso che la maggior parte delle difficoltà che abbiamo avuto sia dovuto a quello, cioè a una situazione diversa rispetto alla situazione in casa, una situazione standard che tu bene o male conosci e tu sai giù cosa ti permette di fare, mentre fuori devi un po’ capirlo durante la partita. Però, tolto questo aspetto, se andiamo a vedere abbiamo fatto ottime partite anche in trasferta, anzi forse dal punto di vista della risoluzione di problematiche abbiamo fatto meglio in certe partite che abbiamo vinto in trasferta che in alcune partite magari monotematiche in casa",

Fanfulla che in casa non vince dalla prima giornata, la maggior parte dei punti li ha raccolti in trasferta. "Diciamo che non troviamo un avversario che ha fatto finora del fattore campo il suo punto forte - commenta Gaburro - questo è sicuro. Va anche detto che hanno anche perso in casa con squadre attrezzate, come il Ravenna. In questo caso il problema diventa quasi il contrario, nel senso che a livello di numeri hanno vinto in casa solo la prima, un po’ troppo in là, quindi dobbiamo stare attenti da questo punto di vista (ride, ndr)". Il tecnico vuole evitare di passare in svantaggio domenica: "Andiamo su un campo piccolo, andiamo su un campo brutto di fondo. Cerchiamo di capire quanto saremo bravi a far sì che la partita non diventi troppo poco giocata, quanto riusciremo a sfruttare il campo soprattutto all’inizio della gara. Conterà secondo me tantissimo l’approccio, l’impatto con la partita perché comunque quando siamo andati in difficoltà sia a Bagnolo sia a Mezzolara è perché siamo andati sotto e noi dobbiamo sempre capire che è la fase difensiva che fa la differenza. In generale la fa, ma per noi in questo momento, in questo campionato, la fa ancora di più perché bene o male segniamo, però andare sotto è una cosa che ti richiede poi uno sforzo di un certo tipo e che ti fa vivere delle situazioni completamente diverse rispetto a quelle che trovi se vai in vantaggio. Quindi la nostra concentrazione, la nostra determinazione in fase di non possesso deve essere estrema, soprattutto su questi campi".

Non partiranno per la trasferta Carboni, Pari, Pecci e Semprini. Sull'11 di partenza, così Gaburro: "L’idea è quella di puntare sulla continuità. Io sto attento più a quegli aspetti nei momenti in cui i ballottaggi sono per me alla pari. Nel momento in cui ci sono giocatori che stanno bene, cerco di sfruttare questa cosa soprattutto nell’impatto con la gara. Poi però non è detto che la gara vada come si spera e nella seconda parte della partita possono esserci situazioni diverse, che necessitano sia dal punto di vista dei singoli sia dal punto di vista del sistema di gioco, che può essere anche adattato a quello che richiede il campo, come abbiamo fatto a Bagnolo, come abbiamo fatto a Forlì, come abbiamo fatto in altre situazioni. Quindi nella mia testa c’è di cercare di trovare della continuità su chi sta meglio, cercando di capire se poi questa continuità si trasforma in un rendimento poi sempre buono continuativamente".