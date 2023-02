Gaburro verso Fermo: "Ho detto ai ragazzi che segneranno per sbaglio, mi aspetto un gol sporco"

Trasferta marchigiana per il Rimini, ospite della Fermana con calcio d'inizio domenica alle 14:30. I biancorossi cercano i 3 punti per non lasciare la zona playoff (attualmente ricoprono la decima posizione con 38 punti), ma i gialloblù stanno attraversando un momento di grande forma: una sola sconfitta, quattro pareggi e cinque vittorie sono gli ultimi dieci risultati dei ragazzi di Protti, appena due lunghezze dietro i romagnoli. "L’obiettivo principale contro le squadre dietro resta sempre lo stesso per me - commenta mister Gaburro alla vigilia della gara -, cioè cercare di muovere la classifica e non dare la possibilità agli altri di accorciare. Se ce la facciamo a fare tre punti sarebbe meglio perché nell’ultimo periodo ci è capitato solo ad Alessandria, però è importantissimo non perdere questo tipo di partita".

Il tecnico descrive poi l'avversario. All'andata finì 2-2 col pareggio trovato in extremis da Rosso per il Rimini: "E' una squadra simile all’andata dal punto di vista del modo di giocare, che però ha migliorato l’amalgama chiaramente e poi soprattutto, essendo uscita dalla zona più calda com’era allora, è un po’ più libera di testa. Poi se andiamo a vedere il numero di occasioni concesse e create durante le partite è molto simile a quel periodo, solo che ultimamente hanno anche raccolto parecchio. E' una squadra che sta bene, soprattutto di morale. In casa ha un fattore campo importante perché in questo campionato non tutti lo hanno. Ci sono squadre che dividono abbastanza il rendimento in casa e in trasferta, tipo noi che abbiamo gli stessi punti in casa e in trasferta, e squadre come loro che invece tanti dei punti che hanno li hanno raccolti in casa. Da questo punto di vista si dovrebbe un po’ compensare la cosa perché comunque noi ultimamente in trasferta riusciamo ad esprimerci un po’ meglio e in casa magari facciamo un po’ più fatica. E quindi cerchiamo di andare a far punti sul campo di una squadra che comunque in casa ultimamente sta sempre mostrando i denti".

Il Rimini invece sta faticando in zona gol, e incontra i marchigiani che non hanno una difesa impeccabile: da questo punto di vista, potrebbe esserci qualche spiraglio in più. "Noi dobbiamo concentrarci sempre sulle occasioni che creiamo, perché nel calcio ci sono periodi in cui fai gol e periodi in cui non fai gol, per tutti e vale sempre - dice a tal proposito Gaburro -. Nell’ultimo periodo non abbiamo segnato, è inutile che ci giriamo intorno. Però noi dobbiamo preoccuparci quando non riusciamo a tirare. Lì la squadra si deve preoccupare. Per esempio Pesaro è stato un campo dove hai avuto solo due-tre situazioni in cui potevi fare gol, e sono poche, però sono campi dove l’avversario è molto chiuso, e quindi devi sfruttare le palle inattive magari meglio di come abbiamo fatto in quell’occasione. Però se giochi come l’ultima partita in casa e fai 6-7 palle gol lì è una questione di momento e devi cercare anche di riproporre partite dove cerchi di tirare il più possibile. Questo deve essere il nostro pensiero in questo momento, senza perderci poi sul discorso gol fatti e non fatti, perché poi siamo una squadra che adesso ha l’ottavo attacco del campionato e siamo decimi, quindi rispecchia un po’ la nostra posizione. Certo nelle ultime tre partite non abbiamo segnato, e questa cosa ti deve far venire anche un po’ più di voglia. Ma io ho detto ai ragazzi che faranno gol per sbaglio: faranno gol perché la palla gli sbatterà addosso in una mischia, in questi casi è così, perché se pensi troppo al gol non lo trovi. Quindi tu devi fare prestazione, non scoprirti, fare la partita giusta, e quando arrivi poi in area cercare di essere il più libero possibile, sapendo che non lo puoi essere, perché non sarai mai libero. Perché in questo momento ci pensi e quando ci pensi non puoi essere come quando tiravi e facevi gol alla prima occasione. Quindi io mi aspetto un gol sporco".