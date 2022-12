Montevarchi-Rimini, Gaburro: "Un campo abbastanza difficile, situazione da prendere con le pinze"

Trasferta toscana per il Rimini, che dopo la vittoria contro l'Ancona sarà ospite dell' Aquila Montevarchi, penultimo in classifica con 14 punti, la metà dei biancorossi. Per i romagnoli torna bomber Santini dalla squalifica, mentre non partiranno per Montevarchi gli infortunati Mencagli, De Rinaldis, Serpe, Accursi e Panelli per squalifica. Lo Duca giocherà invece con la Primavera. "Noi quando andiamo in trasferta cerchiamo sempre di far punti, poi è chiaro che le partite non sono tutte uguali - dichiara mister Gaburro alla vigilia -. E' chiaro che qualche difficoltà nell’ultimo periodo, soprattutto in trasferta, l’abbiamo incontrata, però si va sempre per raccogliere il massimo. E' chiaro che in trasferta molto spesso capitano situazioni molto diverse dal tuo abituale. Questa è una di quelle situazioni, com’è stato anche a Recanati, di un contesto particolarmente differente dal nostro abituale. Quindi è un campo abbastanza difficile, poi al di là di quella che è la superficie, che non è un brutto campo, sta piovendo da martedì e quindi non sarà di certo un tappeto verde. E' vero che conosciamo l’impianto, ma sono passati un po’ di mesi e siamo diventati una cosa diversa rispetto a quello che eravamo in quella partita là. Andiamo con l’obiettivo di non dimenticarci di Fiorenzuola".

L'Aquila Montevarchi ha appena cambiato allenatore, Banchini si è preso la panchina dopo le dimissioni di Malotti. "Va presa un po’ con le pinze la situazione perché è più difficile far previsioni su quello che può essere un assetto definitivo - dice a tal proposito Gaburro -. Loro hanno giocato con un 3-4-3 la partita scorsa ad Alessandria, il mister lo conosco, so che comunque tende ad utilizzare una difesa a cinque, poi il resto è abbastanza variabile, quindi dobbiamo essere elastici nell’aspettarci comunque un avversario che al di là del modulo avrà spirito perché ha fatto un risultato positivo in trasferta, è la prima volta che gioca in casa con l’allenatore nuovo. Penso che da questo punto di vista sarà una partita calda, sarà caldo tutto fuorché il clima"