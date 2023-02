Il Rimini vuole ritrovare la vittoria a Pesaro, Gaburro: "Serviranno qualità e pazienza"

Il derby di Pesaro per rialzare la testa dopo la sconfitta col Gubbio e ritrovare i 3 punti. Domenica alle 14:30 al "Benelli" il Rimini sarà supportato da 588 tifosi che rimpiranno il settore ospiti. All'andata non ci fu partita: 5-0 per i romagnoli, che hanno attualmente 36 punti in classifica, 9 in più dei marchigiani. "Abbiamo una partita molto delicata dal punto di vista tattico - cominica mister Gaburro alla vigilia del derby - perché la Vis Pesaro è una squadra completamente diversa rispetto a quella che si è vista all’andata, per quanto riguarda l’atteggiamento soprattutto: è una squadra che difende molto bassa, che verticalizza molto, a differenza della Vis Pesaro dell’andata che aggrediva molto e poi sviluppava da basso. Quindi è una squadra che gioca praticamente al contrario rispetto a quella vista al Neri nella partita d’andata".

Il Rimini è reduce da una sconfitta interno contro il Gubbio, con gli umbri che erano reduci da cinque ko e un pareggio nelle precedenti sei gare. Ma il tecnico biancorosso rassicura sulle condizioni dei suoi ragazzi: "Dal punto di vista psicologico la squadra sta bene, non ha accusato il colpo perché è una squadra comunque consapevole di quello che si è fatto. Li ho visti anche più nervosi dopo aver vinto delle partite magari soffrendo molto di più. Abbiamo lavorato tatticamente tanto perché è una partita a sé, totalmente diverse dalla maggior parte delle partite che siamo abituati a giocare. Noi dobbiamo trovare continuità dal punto di vista difensivo perché nelle ultime partite abbiamo fatto secondo me partite molto più compatte, gestendo diversamente la pressione, cosa che nel girone d’andata avevamo deciso di portare avanti in un modo, adesso stiamo portando avanti in un altro. E invece dal punto di vista dello sviluppo è una squadra che richiede molta pazienza la Vis Pesaro, perché già il fondo del loro campo non è bellissimo, è una squadra che occupa molto la propria metà campo stando bassa e tu devi riuscire a giocargli dentro, con qualità e pazienza perché non sarà semplicissima questa cosa".

A Pesaro ci sarà un vero e proprio clima da derby, con tanti tifosi di entrambe le squadre sugli spalti: "Dal punto di vista ambientale è un derby, quindi mi aspetto uno stadio abbastanza caldo, e questa può essere la similitudine con la partita di Cesena perché poi dal punto di vista calcistico sono due squadre che giocano in maniera completamente diversa. Noi abbiamo comunque fatto esperienza anche nei derby, sappiamo che in certe situazioni dobbiamo mantenere i nervi più saldi possibile. Però se sarà, e dovrà essere per forza di cose, la partita della pazienza, dovrà esserlo anche dal punto di vista caratteriale e non soltanto dal punto di vista tecnico".