Playoff, Rimini in campo a Pontedera. Gaburro: "Si gioca esclusivamente per provare a passare il turno"

Cominciano finalmente i playoff di serie C e il Rimini è pronto al debutto. Giovedì alle 20:45 i biancorossi saranno ospiti del Pontedera, e per accedere al secondo turno dovranno obbligatoriamente vincere entro i 90', in caso di pareggio infatti a passare sarebbero i padroni di casa in virtù del miglior piazzamento in campionato. Questa stagione gli uomini di Gaburro non sono mai riusciti a battere il Pontedera: sconfitta 1-0 in trasferta e pareggio 1-1 al ritorno al Neri. "La squadra spero stia bene, la sensazione da fuori è che questi 18 giorni ci siano serviti perché non eravamo sicuramente nel nostro apice di condizione psico-fisica nel finale di stagione - comincia mister Gaburro alla vigilia della sfida -. Quindi giocare subito sarebbe potuto rivelarsi un problema. Il tempo ha permesso intanto di recuperare alcuni infortunati che avevamo e poi comunque di fare una sorta di reset al quale noi teniamo particolarmente in quello che è stato il bilancio di una certa fase del girone di ritorno. Ci siamo resi conto che, nonostante abbiamo cercato di dare anche una certa continuità alle situazioni, abbiamo raccolto meno di quello che avremmo potuto, quindi questa cosa ci ha permesso di azzerare un po’ tutto e ripartire con un obiettivo ben chiaro, perché al di là dell’attesa fino a ieri, comunque eravamo abbastanza orientati sul Pontedera, e quindi diciamo che abbiamo potuto focalizzare questa partita. Questo non vuol dire ovviamente che si tratti di un avversario facile perché il fatto di sapere chi è l’avversario, di sapere come gioca, non è sufficiente ovviamente per pensare che sia poi facile far risultato, però ci ha permesso di concentrarci su un qualche cosa".

Il Rimini gioca per vincere e crede di poter arrivare in fondo secondo il suo allenatore: "L'obiettivo è esclusivamente quello di passare il turno, i playoff si giocano per quello. È chiaramente una corsa che permette poi di arrivare in serie B; si partecipa, come tutti, l’obiettivo è quello lì, sarebbe da stare a casa se non ci fosse quell’obiettivo lì”. Il Pontedera può contare su due risultati su tre. "Il risultato su tre a disposizione a volte è un vantaggio - commenta Gaburro -. Io più volte nel mio percorso mi sono trovato ad avere due risultati su tre a disposizione e non è che sia sempre stato un grande vantaggio. Quindi da questo punto di vista diciamo che perlomeno ti chiarisce le idee su quello che devi andare a fare, tante volte quando hai due risultati sei un po’ preso in mezzo a due sentimenti diversi, cioè quello di far la partita per vincerla e quello di non prenderlo. Noi questo perlomeno è un problema in meno che abbiamo".

Il Rimini solo lunedì ha avuto l'ufficialità dell'avversario, dovendo quindi prepararsi ad affrontare due squadre (Gubbio inizialmente, poi Pontedera): “Per la preparazione della partita onestamente eravamo molto orientati sul Pontedera, abbiamo comunque considerato anche Gubbio. Avevamo la fortuna, e questa ovviamente è casualità, che il Gubbio comunque nell’ultimo periodo ha sempre giocato 3-4-3, come il Pontedera, 3-4-1-2 o 3-4-3 a seconda, quindi di conseguenza era un lavoro tattico su un avversario che pur cambiando di nome poteva essere simile, anche se per caratteristiche sono due squadre diverse”. Gli 11 interpreti sono già stati scelti, ma l'allenatore biancorosso non rivela nulla: "La formazione l’ho decisa, non la dico perché è una partita importante, ma non ho dubbi. I recuperi sono tutti avvenuti, poi è evidente che non tutti sono in grado di giocare 90 minuti spinti. Chi entrerà in campo sarà a posto, le scelte saranno mie".