Rimini al Neri con l'Aglianese per ritrovare la vittoria, Gaburro: "Sarà una partita aperta, per noi questo è stimolante"

Dopo il primo ko del suo campionato contro il Mezzolara, il Rimini vuole subito voltare pagina, e domenica ospita al Neri l'Aglianese, sotto di sette punti, per il big match di giornata. "E' un incontro sulla carta interessante - esordisce mister Gaburro alla vigilia dell'11a giornata - perché ci sono contro due squadre molto attrezzate dal punto di vista tecnico, anche grazie al campo nostro, che è veloce e abbastanza ampio, si dovrebbe vedere una bella partita".

C'è voglia di ritrovare la vittoria dopo la sconfitta sul campo del Mezzolara. "Di solito quando ci si ferma bisogna ripartire - commenta Gaburro - quindi la voglia da parte di tutti, ho visto in settimana, è quella di tornare in campo, in questi casi si spera di tornare in campo il prima possibile, abbiamo fatto un periodo in cui si giocava ogni tre giorni e questa possibilità era immediata, adesso purtroppo o per fortuna abbiamo dovuto aspettare una settimana, però la volontà è di ripartire, di fare bene. E' ovvio che la partita sia completamente diversa e l’avversario è diverso, però quando ci si ferma la prima cosa a cui si pensa di solito, siccome si sta lavorando su un percorso molto lungo e di lunga gittata, è quella di riprendere il proprio passo e il proprio percorso. Ho visto grande consapevolezza, determinazione, serenità da parte dei ragazzi, convinti che si possa ripartire e andare a fare un’ottima partita”.

Un esame di maturità per i biancorossi? “Premesso che noi siamo sotto esame tutte le settimane e tutti i momenti, penso che sia un esame più per l’Aglianese che per noi. Noi il nostro percorso ce l’abbiamo chiaro e lo stiamo facendo. È una partita che ti può portare via punti, com’era quella di Mezzolara e come lo sarà la prossima, in questo momento le distanze in classifica non portano a parlare di uno scontro diretto, portano a parlare di una partita contro una squadra che ha dei valori importanti e che può metterti in difficoltà". "Il giochino - continua l'allenatore - è sempre lo stesso: gli altri provano a metterti in difficoltà, hanno dei punti forti e dei punti deboli, e tu devi cercare di fare il contrario. Finora spesso c’è riuscito in una certa maniera. Dobbiamo andare avanti a continuare a fare questo, sapendo che probabilmente sarà una partita anche aperta, e questo è stimolante perché noi abbiamo tanti ragazzi che hanno qualità, che hanno colpi e che preferiscono giocare partite anche contro avversari più forti, che comunque giocano, piuttosto che contro avversari che vanno a fare un calcio più speculativo, com’è nel loro diritto, ma che purtroppo poi a volte non porta a vedere delle gran partite dall’esterno”.

Finora il Rimini in casa ha sempre vinto, ma il Neri può essere un fattore di vantaggio anche per gli avversari. “Io penso che il nostro campo sia un’agevolazione anche per l’Aglianese - spiega Gaburro -, che è una squadra che muove tanto palla, che sviluppa tanto da basso, quindi il fatto di trovare un campo grande e un campo sintetico può essere un vantaggio anche per loro. Pensando a noi, sicuramente dobbiamo cercare di dare continuità a quelle che sono state le nostre partite in casa sapendo che sicuramente tra le squadre incontrate in casa questa può essere una delle più impegnative, però dobbiamo incontrarle tutte prima o dopo, quindi dobbiamo avere quella serenità lì sapendo che ci sono situazioni nelle quali loro ci possono mettere in difficoltà, perché hanno qualità soprattutto nei tre davanti, però anche tante cose che loro possono concedere e che noi dobbiamo essere bravi a sfruttare”.