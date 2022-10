Rimini-Carrarese, Gaburro: "Partita complicata, loro fanno parte di quel lotto di squadre d'alta classifica"

Serie C

Dopo il pareggio acciuffato in extremis contro la Fermana, il Rimini gioca ancora al Neri e sabato pomeriggio (ore 17:30) ospita la Carrarese, anch'essa reduce dal punto strappato al 96' contro la Reggiana. I toscani hanno 16 punti in classifica, due in meno dei romagnoli, distanti altrettante lunghezze dalla vetta della classifica. L'allenatore del Rimini Marco Gaburro considera la Carrarese una formazione di alto livello: "Abbiamo una partita molto complicata, dal punto di vista tecnico la Carrarese fa parte di quel lotto di squadre d’alta classifica che comprende anche Cesena, Entella, Gubbio e Siena, che abbiamo già incontrato”.

Il Rimini è in fiducia, venendo da sei risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. "Ho detto chiaramente ai ragazzi che abbiamo disputato quattro partite contro squadre di questo livello e abbiamo fatto sette punti - dichiara il tecnico biancorosso -, i punti sono tanti, però se facciamo 40 partite o 400 partite con lo stesso numero di occasioni concesse non faremo lo stesso rapporto di punti e minuti giocati. Quindi dobbiamo assolutamente migliorare e quello di domani è un test importante da questo punto di vista”. C'è quindi tanto entusiasmo nel tifo riminese: “Fa piacere che si venga allo stadio pensando che si possa vincere sempre perché è lo spirito giusto con cui il tifoso deve venire allo stadio. Ricordarci che si può sempre perdere ci dà l’atteggiamento giusto per gestire poi tutti i momenti delle partite”