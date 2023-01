Rimini-Lucchese, Gaburro: "Squadra più libera di testa dopo il pareggio di Olbia"

Dopo il pareggio rimediato a Olbia, il Rimini è ancora a caccia della prima vittoria del girone di ritorno: nelle ultime 4 gare i biancorossi hanno raccolto solo il punto di domenica scorsa. Sabato alle 17:30 al Neri arriverà la Lucchese, che all'andata ha battuto i romagnoli 2-1 ed attualmente ha un punto in più in classifica (33). I 3 punti permetterebbero al Rimini di tornare in zona playoff.

"Ho detto ai ragazzi che abbiamo in questo momento un’occasione per andare a riprendere un percorso dal punto di vista dei punti in un momento particolarmente delicato - attacca mister Gaburro -, contro una squadra che ha raccolto praticamente come noi. Dopo il pareggio di Olbia ho visto la squadra in settimana sicuramente più libera di testa, abbiamo bisogno di questa cosa, specialmente in casa per poterci esprimere. L’obiettivo è cercare di fare risultato pieno per superarli. E' una squadra che ha un rendimento simile al nostro, ha dei colpi importanti, sappiamo che tipo di squadra sia. Penso che all’andata noi abbiamo fatto una delle peggiori partite dal punto di vista dell’interpretazione della fase difensiva, da questo punto di vista dobbiamo imparare tanto da quella partita, ma sarà completamente diversa perché abbiamo adesso raggiunto una maturità diversa. Mi aspetto una squadra più compatta e molto più capace di ostacolare la loro manovra, che è il primo passo per poter fare una buona partita".

Oltre agli squalificati Delcarro e Tonelli, Gaburro non convoca per motivi di mercato Piscitella, Rosso e Acquistapace. Chi può fare la prima punta? "Vano e Mencagli - risponde il tecnico -. Santini e Rossetti in certi momenti della partita possono anche ricoprire quel ruolo, ma dipende dal tipo di partita che fai. Se giochi nella metà campo avversaria secondo me no, se giochi solo in ripartenza, allora sì: dipende dagli spazi che ci sono da attaccare e quanto ti devi appoggiare alla prima punta".