Il Rimini ospita il Vicenza in Coppa Italia, Gaburro: "Conosciamo le loro individualità"

Dopo gli ultimi scarsi risultati arrivati dal campionato, il Rimini mercoledì (ore 18) torna in campo per la Coppa Italia, al Neri farà tappa il Vicenza. Gli ottavi di finale i biancorossi li hanno conquistati battendo prima l'Ancona in trasferta, poi il Cesena tra le mura amiche: sarà ancora gara secca, quindi in caso di parità al termine dei 90' si procederà con supplementari ed eventualmente calci di rigore. "Andiamo in campo per passare il turno e dare il massimo che abbiamo in questo momento, utilizzando i giocatori che secondo me possono fare meglio in questa partita" dichiara l'allenatore del Rimini Marco Gaburro, che rimarca poi la differenza tra campionato e coppa: "Questa è una cosa che dobbiamo tenere presente perché da un lato ci deve dare libertà anche d’interpretazione, di giocata, pulizia di testa, che è una cosa importante, e dall’altro sapere che comunque noi in campionato dobbiamo riprendere il nostro percorso, che purtroppo abbiamo interrotto per svariati motivi nelle ultime giornate, ma che comunque, anche se a rilento, sta continuando. Sono due cose completamente diverse".

In attacco giocherà sicuramente Vano, squalificato per la prossima gara di campionato dopo il cartellino rosso rimediato contro la Torres. Ci saranno poi molti cambiamenti di formazione rispetto alla gara coi sardi, e mancheranno - oltre allo squalificato Santini - anche Rosso, Haveri, Mencagli e Lo Duca, indisponibili. In estate gli uomini di Gaburro avevano già affrontato la formazione veneta in un test precampionato. "I ragazzi sanno chi vanno ad affrontare perché li abbiamo incontrati in amichevole, le individualità le conosciamo. Il Vicenza ha cambiato guida tecnica, ha cambiato filosofia, non molto la mentalità, simile al Cesena in fase difensiva, perché è molto aggressiva, ma più portata al palleggio rispetto ai bianconeri. Mi aspetto una partita d'intensità" descrive così l'avversario di coppa mister Gaburro.