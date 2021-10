La capolista Rimini fa visita alla Sammaurese, Gaburro: "Loro agguerriti, servirà più la sciabola che il fioretto"

La capolista Rimini vuole i 3 punti anche dal derby sul campo della Sammaurese, dove sabato alle 15 incontrerà una squadra reduce da due ko. Biancorossi che vantano sette punti in più in classifica rispetto ai 6 dei cesenati, che vorranno a loro volta fare risultato per cancellare le ultime delusioni. Alla vigilia della gara, mister Gaburro esordisce commentando proprio quest'ultimo aspetto: "Loro venendo da due sconfitte consecutive saranno ancora più agguerriti, quindi da questo punto di vista si prospetta una domenica dove servirà più la sciabola che il fioretto".

"Gli episodi possono indirizzare la partita - analizza l'allenatore -, questo match può essere catalogato simile a quello di Forlì o di Bagnolo. Sono squadre e moduli diversi, ma rientra in quel tipo di partita. Mi aspetto una Sammaurese motivata e carica come è normale che sia, però anche organizzata. Giocano un 4-3-3 con dei concetti, muovono bene le catene, sanno cosa vanno a fare in campo: non giocano solo esclusivamente sull'agonismo". Sabato mancheranno Carboni, uscito male dall'ultima partita, e Contessa, influenzato.

Sull'11 di partenza, Gaburro rivela: "Tomassini e Germinale sono favoriti su Mencagli. Sugli altri ruoli abbiamo giocatori abbastanza completi, non me la sento di dire che qualcuno sia favorito rispetto ad altri, almeno dall'inizio. Sicuramente giocherà Cuccato". Il tecnico poi precisa un fattore tattico: "Noi cerchiamo sempre di imporre il gioco, il problema è che negli ultimi anni con questa storia si sta esagerando. Una squadra è propositiva nel momento in cui va in campo con delle idee e ha intraprendenza. La formazione deve però dimostrarsi superiore all'altra non solo sul palleggio, ma anche sull'intensità di gioco, sulle seconde palle, sui contrasti. Altrimenti se si concentra l'attenzione solo sulla fase di possesso poi si perde l'importanza di altri aspetti in partite come questa. Ci sono differenze di valore in campionato che vengono fuori tendenzialmente dal risultato finale. Se porti a casa la partita sei superiore. I ragazzi devono avere voglia di dimostrarsi superiori agli altri, ma non vuol dire differenziarsi per forza dal tenere la palla, che in certe situazioni diventa quasi masochistico".