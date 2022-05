A Sasso Marconi il primo match point per il Rimini, Gaburro: "Partita più delicata di quella col Seravezza"

Primo match point per il Rimini: a Sasso Marconi ai biancorossi basterà evitare la sconfitta per festeggiare il ritorno in Serie C. Emiliani che tuttavia sono ancora in lotta per non retrocedere, ricoprono la penultima posizione con 33 punti, 53 in meno della capolista romagnola. Nel match d'andata al Neri, i padroni di casa trionfarono con un liscio 3-0 (firmato Mencagli, Tomassini e Tonelli). La gara in programma domenica alle 16:00 sarà trasmessa in diretta su Icaro TV (canale 18) e in streaming sul sito Icaroplay.it.

Potrebbe finalmente essere la gara decisiva per il Rimini. "Potrebbe - afferma l'allenatore Gaburro alla vigilia della trasferta -. Avevamo 4 punti da fare in 3 partite, ora ne dobbiamo fare 1 in 2. Dobbiamo cercare di arrivare alla partita nel migliore dei modi, troviamo un avversario che ha mille motivazioni e che rivede la possibilità di agganciare un treno playout difficile da raggiungere fino a qualche settimana fa. Dal punto di vista mentale la partita è sicuramente molto più delicata e impegnativa di quella col Seravezza: il Sasso Marconi ha molti più obiettivi di classifica".

Il tecnico analizza poi l'avversario: "Loro sono aggressivi e giocano molto la palla. Non credo che si snatureranno più di tanto, almeno nell'approccio alla partita. Sono freschi di gamba e hanno nella prima linea e nelle mezze ali giocatori che ti possono aggredire. Dobbiamo essere pronti ad affrontare qualunque tipo di atteggiamento".

Al Rimini basterà il pareggio, ne è consapevole Gaburro: "In questo momento qua l'approccio alla partita deve essere più pulito, che non vuol dire giocare per non vincere, ma che nelle situazioni estreme devi uscire ed entrare in maniera diversa. Già col Seravezza abbiamo fatto questo e continueremo a farlo, in questo momento dell'anno bisogna cercare di non mettersi in situazioni complicate". Mancheranno Carboni, Haveri e Piscitella, rientrano Tanasa e Kamara.