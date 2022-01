Il Rimini torna in campo nel recupero col Ghivizzano, Gaburro: "La grossa sfida è fare gli stessi punti nel girone di ritorno"

Dopo il rinvio per impraticabilità del campo l'8 dicembre ed i successivi slittamenti, mercoledì il Rimini potrà affrontare in trasferta il Ghivizzano. Si tratta del primo impegno nel 2022 per i ragazzi di Gaburro, ancora in cima alla classifica, mentre i toscani sono il fanalino di coda con appena 14 lunghezze, le stesse del San Donnino che ha però una gara in più. “Finalmente - attacca mister Gaburro alla vigilia della trasferta - è la parola giusta non tanto perché si vada a giocare a Ghivizzano, ma perché siamo fermi da molto tempo. Siamo qui per giocare a calcio e il fatto che mancasse la partita da così tanto tempo poteva essere un problema per tutti, torniamo in campo volentieri”.

Sull'avversario e le possibili incognite: "Da quando ha cambiato allenatore ha cambiato marcia - ne è certo Gaburro -. Il discorso della sosta lunga vale per noi e vale per loro. Le incognite con cui si riparte valgono anche per gli altri. Parliamo di un avversario che ha trovato questo tipo di passo, ha fatto qualche intervento sul mercato ma il blocco squadra è rimasto quasi inalterato. Le incognite sono legate al campo, che è normale come dimensioni ma che ha spesso dei problemi di fondo, spesso si va a giocare su un campo che non permette linee di trasmissione. Da quando ha cambiato allenatore il Ghiviborgo prova a costruire da dietro ed il campo penalizza anche loro”.

La recente vittoria del Lentigione contro l'Aglianese non mette pressione ai biancorossi, che devono ritrovare i 3 punti fuori casa dopo lo 0-0 col Seravezza. “Noi stiamo guardando il nostro percorso - analizza il tecnico -, sappiamo che siamo neanche a metà del cammino, dall’esterno si sta guardando la classifica, io resto dell'idea di quello che dicevo a ottobre: a 20 partite dalle fine +1 o +3 cambia poco, dobbiamo essere concentrati sul passo che riusciamo a tenere. In trasferta può capitare di non portare a casa l'intera posta in palio, ma non può succedere spesso. E' successo a Seravezza, non deve succedere domani". Sarà fondamentale l'approccio alla gara, contro il Ghivizzano: "Se indirizziamo la partita in un certo modo diventa una trasferta, se non riusciamo a indirizzarla diventa un'altra trasferta".

Per la capolista Rimini sarà necessario replicare i risultati ottenuti nel girone d'andata per vincere il campionato, secondo l'allenatore: "Al di là dei risultati di domani e di domenica prossima, la grossa sfida è fare gli stessi punti nel girone di ritorno. La differenza la farà chi riuscirà a mantenere il passo nel ritorno".