Calcio, Santarcangelo nella tana della capolista San Carlo. Mugellesi: "Ci vorrà una super partita da parte di tutta la squadra"

Big match per lo Young Santarcangelo che torna in campo sabato alle 15.30 in casa della capolista San Carlo (Via Piergiorgio Frassati 120, Cesena), sin qui unica squadra a punteggio pieno, per la quinta giornata di campionato. Così mister Mugellesi alla vigilia, “Servirà sicuramente una prestazione degna di nota ed al meglio delle nostre possibilità, giocheremo contro la prima in classifica del momento: sappiamo che il San Carlo è una squadra forte e con esperienza. Ci vorrà una super partita da parte di tutta la squadra se vogliamo tornare da questa trasferta con dei punti.”

I suoi ragazzi hanno disputato una buona settimana di allenamenti dopo il larghissimo 9-0 contro la Mercatese: “Il risultato della partita di sabato scorso è già stato rimosso perché quello che conta per noi è pensare partita dopo partita. La squadra viene da una buona settimana di allenamenti, siamo pronti per questa partita.” “Siamo ancora lontani da ciò che vorrei vedere in campo - continua Mugellesi -, dobbiamo continuare a lavorare duramente giorno dopo giorno in allenamento. In questo momento accontentarsi delle prestazioni di oggi sarebbe un disastro per la nostra crescita, dobbiamo guardare avanti.”