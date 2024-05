Sogno playoff, il Rimini in Umbria per affrontare il Perugia. "Tante similitudini con la partita di Gubbio"

Secondo turno di playoff per il Rimini, che dopo aver espugnato Gubbio torna in Umbria sabato ad affrontare il Perugia. Si tratta della quarta sfida stagionale tra le due compagini: due pareggi in campionato, vittoria dei romagnoli in Coppa Italia. Per il Perugia, classificatosi quarto nel girone B, è l'esordio ai playoff. "Conosciamo la complessità della gara di domani - comincia mister Troise alla vigilia -. Ci sono tante similitudini rispetto alla partita di Gubbio, con però delle differenze sostanziali perché chiaramente loro non hanno giocato. Hanno un organico che ha qualche soluzione diversa, con qualche caratteristica diversa sotto l’aspetto fisico. È una squadra che gioca con una struttura diversa, per quanto riguarda l’ultima partita deve essere sicuramente di incoraggiamento, però dobbiamo riuscire a riequilibrare quella che è stata una serata piena di emozioni, che ha creato delle aspettative, e noi in queste emozioni dobbiamo trovare il giusto equilibrio per affrontare con lucidità una partita, ribadisco, per certi versi simile ma per tanti altri diversa".

Come a Gubbio, il Rimini per accedere alla fase nazionale dei playoff (ottavi di finale) è costretto a vincere nei 90 minuti: serve un'altra impresa. "Bisogna portare in campo una certa mentalità di voler raggiungere il risultato tutti insieme, perché le percentuali per farlo ci sono, avremo le nostre opportunità. Significa giocare in 90 minuti il tutto per tutto perché poi sappiamo che dopo questa partita i playoff cambiano. E solo questo la dice lunga su quella che deve essere l’unità di intenti di chi giocherà, di chi entrerà, di chi potrà solo sostenere, una partita dove su ogni palla, su ogni situazione di gioco, portare questo pensiero ci potrebbe dare quella forza d’animo, ci potrebbe far fare quello sforzo che serve domani al cospetto di una squadra importante" dichiara Troise.

Resta da valutare l'impiego di Gigli, mentre non ci saranno i soliti Rosini, Iacoponi, e Pietrangeli. Il Perugia non ha un grandissimo attacco (44 reti segnate) ma vanta invece un'ottima difesa (35 subite). Una statistica che non preoccupa il tecnico biancorosso: "I numeri sono indicativi, ma non sono tutto in una partita da dentro o fuori. Per quanto riguarda la nostra impostazione solo da stamattina, ma faremo un allenamento anche domani, ho presentato ai ragazzi quella che può essere una partita diversa rispetto a quella di Gubbio in termini di qualche interprete piuttosto che di qualche atteggiamento, perché non è scontato rivivere la stessa partita di Gubbio, quindi ci dobbiamo preparare su altri fronti. Rimane comunque una gara in cui dovrai avere la capacità, come hai fatto a Gubbio, di leggere momenti e situazioni per poi interpretarla al meglio".