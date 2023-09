Scocca l'ora del derby contro il Cesena, Raimondi: "Un ostacolo da superare per noi stessi"

Tempo di derby: domenica alle 16:15 il Rimini sarà di scena all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena per il 'derby di Romagna'. Un impegno sulla carta quasi proibitivo contro una squadra reduce da quattro vittorie consecutive, come i punti del Rimini in campionato. I bianconeri mercoledì contro la Spal hanno messo la quarta e puntano alla vittoria del campionato, i ragazzi di Raimondi non sono ancora al top della condizione dopo la rivoluzione estiva di squadra e dirigenza, ma nell'ultima gara pareggiata col Perugia si sono visti importanti miglioramenti. Come l'anno scorso sarà splendida la cornice di pubblico: la Curva Mare è esaurita da giorni e sono attesi oltre 2mila ospiti in Curva Ferrovia. L'ultimo Cesena Rimini (dello scorso gennaio) fece registrare ben 14mila presenze. La passata stagione gli uomini di Toscano vinsero entrambe le sfide di misura, mentre in Coppa Italia fu il Rimini a imporsi per 2-1.

"I derby non sono come le altre partite, inutile nascondersi - attacca mister Raimondi alla vigilia - noi ci teniamo non dico di più per i tre punti ma a fare bella figura, i tifosi ci tengono, anche oggi sono venuti a incitarci, mi spiace che non abbiano visto tutto l’allenamento ma per tutta la città è una partita importante. Dobbiamo prenderla come una partita importante ma anche come un ostacolo da superare per noi stessi. L’ostacolo deve essere superato per continuare a crescere”.

Il Cesena ha il miglior attacco con 15 reti segnate, il Rimini con 10 subite è la peggior difesa: di certo gli uomini di Raimondi non partono favoriti. "Dobbiamo giocare da Rimini - sottolinea il tecnico - quello che abbiamo fatto nel primo quarto d'ora col Perugia e nel primo tempo con la Torres, cercare di limitare l'avversario dando importanza alla nostra squadra. Sappiamo di affrontare una partita difficile e una squadra in salute, ma i derby sono una cosa a sé. Se giochiamo come sappiamo e col coraggio che abbiamo avuto per lunghi tratti col Perugia, noi possiamo affrontarla tranquillamente". Soltanto domani l'allenatore biancorosso scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, legati all'attacco e alla difesa, ma lo schieramento sarà sempre il 3-4-3.