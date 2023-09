Calcio, il Rimini riparte ospitando l'Arezzo. Raimondi: "Serve pazienza, siamo più indietro di altri"

Tutto pronto per l'inizio del nuovo campionato di Serie C: questa sera, venerdì 1 settembre (ore 20:45) il Rimini sarà impegnato al Neri contro l'Arezzo, neopromosso in terza serie. C'è tanta curiosità di vedere all'opera la squadra biancorossa rivoluzionata nella sessione estiva di calciomercato, a partire dall'allenatore. Mister Raimondi, che succede a Gaburro, nel presentare la sfida coi toscani ha sottolineato la voglia di cominciare dei suoi uomini: "Si inizia a fare sul serio, i ragazzi sono entusiasti. La squadra è viva e vuole dimostrare di aver lavorato. È una vetrina importante anche per ragazzi che fino a oggi non hanno avuto la possibilità di giocare, l'entusiasmo è tanto e le aspettative sono tante. Sono soddisfatto del sacrificio e dell'impegno che hanno messo in questi giorni".

Per Gabriel Raimondi si tratta della prima partita da allenatore tra i professionisti. "C'è un miscuglio di serenità, perché so che il campionato è lungo e noi siamo leggermente più indietro di altre squadre, quindi non ho quel nervosismo di dover pensare che sin dalla prima giornata dovremo dimostrare tutto, però dico che siamo pronti e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio perché non ci sono scuse". Il tecnico entra poi nel dettaglio: "C'è stato un cambio di proprietà che ha rallentato il nostro mercato, ma questo non vuol dire che non diventeremo una squadra forte. Bisogna avere un po' di pazienza, in questo momento siamo più indietro di altri".

"A gara in corso avremo parecchi problemi in più" dice il tecnico facendo intendere come la tenuta fisica dei suoi uomini sia ancora lontana dalla miglior condizione. Non saranno della partita Ubaldi (squalificato), Ruffo Luci e Delcarro per infortunio, mentre Morra partirà dalla panchina. "Conosco bene mister Indiani dell'Arezzo - chiude Raimondi -, è stato un mio allenatore a Pontedera negli ultimi 6 mesi di carriera. Lo rispetto come persona e come professionista, mi ha lasciato tantissimo".