Al Neri il derby Rimini-Forlì, Gaburro: "I punti pesano molto anche a livello psicologico. Spero Lentigione e Ravenna pareggino"

Tempo di derby per la capolista Rimini, che sabato pomeriggio (ore 14:30) ospiterà al Neri il Forlì. In casa i biancorossi hanno sempre ottenuto i 3 punti eccezion fatta per l'altro derby contro il Ravenna, terminato 1-1. I galletti sono impegnati nella lotta per non retrocedere, da quando la panchina è stata affidata a Mattia Graffiedi la squadra ha risposto con ben 7 punti in 3 partite. Anche mister Gaburro è consapevole dell'importanza della gara per i tifosi: "Che sia una partita sentita è risaputo, quindi essendo un derby da parte delle tifoserie e di chi segue da vicino la squadra è normale ci sia più attenzione. Per quello che può rappresentare per il Forlì, più che una questione di derby è una questione di punti, fino a pochissimo fa era completamente in zona play out e grazie a queste ultime 3 partite si è tirato fuori di un pelo. Deve pensare più ai punti che al fatto che sia un derby. Lo stesso vale per noi, siamo in un momento molto delicato, i punti pesano doppio contro chiunque perché contano tre sulla classifica e molto di più a livello psicologico".

Sull'avversario: "Ha avuto un percorso un po’ interrotto - commenta Gaburro -, si è trovato spesso a cambiare riferimenti. Ha pedine che possono trovare il colpo in ogni momento, Pera ma non solo. Nelle ultime tre partite ha trovato anche una certa continuità in alcune individualità come schieramento, che gli ha dato compattezza. È una squadra forte fisicamente che può spingere e difendere bene sugli esterni. Sulle corsie centrali ha quel briciolo di qualità in più, magari con un po' di passo in meno. È una partita che si giocherà molto sulle fasce, il Forlì attualmente è uno degli avversari peggiori che puoi trovare soprattutto per lo stato di forma loro". Il Rimini sta bene dal punto di vista fisico, conferma l'allenatore biancorosso: "Per quello che si può stare dopo tre partite ravvicinate, stiamo bene. Ieri e oggi ho visto la squadra molto bene"

In contemporanea si affronteranno le due squadre che cercherannno fino all'ultima giornata di soffiare il primato al Rimini, ovvero Lentigione e Ravenna. "Premesso che cerco di guardare più la mia squadra - chiarisce il tecnico -, l'auspicio non può che essere quello di un pareggio. Non credo che una sconfitta di una delle due possa mettere una squadra fuori dalla corsa, ci vuole ben altro. Penso sia sempre meglio fare una corsa a 3 che a 2. Noi abbiamo una partita molto pesante quindi dobbiamo pensare alla nostra".